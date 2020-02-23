İtalya’da ölü sayısı ikiye çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) dolayısıyla ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı. Ardından dünde bir kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü belirtildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi. Lombardiya Bölgesi'nde 10 yerleşim yerinde 5'i sağlık görevlisi 15 kişide, Veneto Bölgesi'nde de 2 kişide virüs tespit edilmişti. Bölgede tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetleri bir hafta süreyle askıya alındı. Virüsün yayılmasına yol açan kişinin Lombardiya'nın Codugno beldesinde 38 yaşındaki bir İtalyan olduğu, Çin'den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere bulaştırdığı belirtilmişti.

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