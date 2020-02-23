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'de korona virüsü şüphesiyle altına alınan hasta temiz çıktı

'nde () korona virüsü şüphesiyle altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı. Dün yüksek ateş şikayetiyle 'ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 23:09 ABONE OL
KKTC'de korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hasta temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu hastanın, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için korona virüsü taşıyabileceğinden şüphelenilerek karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamayla hastanın, Türkiye'ye gönderilen testinin negatif çıktığını açıklarken, KKTC'de korona virüsü vakası bulunmadığını vurguladı. Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürre) tedavisine devam edildiğini bildirirken, 15 gün önce söz konusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve 1 hafta önce KKTC'ye dönen diğer kişilerde de korona virüsü şüphesi bulunmadığını kaydetti.

Dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı.

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KKTC'de korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hasta temiz çıktı
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