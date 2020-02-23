Almanya'nınHanau kentinde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitirdiği iddia edilen Bilal Gökçe, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Ölmediğini, olayın bir anda sosyal medyada yayılmasıyla zor durumda kaldığını anlatan Gökçe, "Gördüğünüz gibi ölmedim, yaşıyorum. Ama bu yalan yanlış haberler maalesef büyük bir hızla yayıldı ve inanılmaz mağdur oldum. Şimdi sayenizde, ölmediğimi kanıtlamış olacağım" diye konuştu. 19 ŞUBAT'taki terör saldırısında sosyal medyada bir anda kendisinin nasıl ölü gösterildiğini anlamakta güçlük çektiğini belirten 20 yaşındaki genç, "Televizyon ve gazetelerde öldüğüm yazılıp anlatılınca şoke oldum haliyle. Biri benim fotoğrafımı bulup paylaşmış" dedi.Bilal Gökçe, olay gecesini şöyle anlattı: Terör saldırısında maalesef ölen Afganistanlı Said Nessar El Hashemi benim yakın arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Onunla aynı okula gidiyorduk. O gün Said ile okulda birlikteydik. Görüştük, konuştuk. Sonra ben eve gittim. Bir daha da kendisiyle görüşmedim. Beni muhtemelen son olarak onun yanında görenler, 'Bilal de onunla birlikteydi' diye düşünüp benim de orada olduğumu sanmış olabilir.

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