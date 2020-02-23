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Roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü

eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan lakaplı mühendis, bindiği roketin yere çakılması sebebiyle çöle düşerek öldü. 64 yaşındaki Mike, ölümüne sebep olan denemede evde yaptıkları buharlı roketiyle 1,5 km yükselerek 'Karman Çizgisine' ulaşmak istiyordu. Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 16:55 ABONE OL
Roket ile uçuş denemesinde çöle düşerek öldü

California'nın Barstow kenti yakınlarında ortağı Waldo Stakes ile ürettikleri buharlı roket ile uçma denemeleri yapan 64 yaşındaki Michael Hughes, roketin havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla hayatını kaybetti.

'Çılgın Mike' lakaplı mühendis daha önce de benzer denemeler yapmasıyla biliniyordu.

Ölümüne sebep olan denemede evde yaptıkları buharlı roketiyle 1,5 km yükselerek 'Karman Çizgisine' ulaşmak istiyordu.

Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor. Polis bir kişinin roket fırlatma sonrası çöle çakılarak hayatını kaybettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini yazılı olarak açıkladı.

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