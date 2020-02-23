Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı sarsan korkunç olay! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında dehşete kapıldı...

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı sarsan korkunç olay! Hırsızlık için girdiği evde gördüğü o manzara karşısında dehşete kapıldı... Ulusal ajanslardan gelen son dakika haberine göre Matthew Hahn isimli adam ergenlik yaşlarında uyuşturucu kullanmaya başladı. Zamanla uyuşturucu almak için para bulamamaya başladı ve bu parayı temin etmek için hırsızlık yapmaya başladı. Yine bir gün girdiği bir evde karşılaştığı manzara sonrasında şoke oldu ve hayatı değişti. Hırsızlık için girdiği evde hayatının şokunu yaşayan adam o anlardan sonra bişeyler yapması gerektiğini düşünerek o manzaraya ilişkin detayları “Lütfen bu hayvanın icabına bakın” notuyla emniyet güçlerine postaladı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 09:45 ABONE OL