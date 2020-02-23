Son dakika Haber: Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş gelişme! Corona virüsünde ilk kez antikoru...

Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tayvan'da bulunan Academia Sinica'daki bir araştırma ekibi gen sentezini tamamladı ve 10 gün içinde antijen üretimi aşamasına girdi. Bu durumda ilginç olan şey, bu sürecin genellikle altı hafta sürmesiydi. Academia Sinica, eldeki yeni antijenle antikorları test etmeye başlayabileceğini ve ayrıca hastalığı tedavi etmek için bir aşı ve çeşitli ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

ÇİN'E GİDEN VE VİRÜS BULAŞAN İŞ ADAMININ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, KENDİSİ YAŞIYOR!

Antijen, yeni koronavirüs şüpheli bir taşıyıcının (COVID-19) gerçekten enfekte olup olmadığını doğrulamak için hızlı bir kullanıma ve sonuç alınmasına olanak sağlayabilir. Tayvan'da yeni tip koronavirüsten ölen ilk kişinin, yakın zamanda Çin'in Zhejiang Eyaletinden dönen Tayvanlı bir işadamı ile temasa geçip geçmediği araştırılırken, aynı zamanda Academia Sinica kurumu hastalar üzerinde antikor testleri için harekete geçmişti. Tayvanlı iş adamı ve virüse karşı ilaç bulunması ile ilgili ümit verici bir gelişme yaşandı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...