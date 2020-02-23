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Son dakika Haber: Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş gelişme! Corona virüsünde ilk kez antikoru...

Koronavirüs tedavisi ile ilgili umut verici gelişme! ’in kentinde ortaya çıkan koronaviüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, tedavisi ve önlenmesi amacıyla üzerinde çalışılan aşılar ve ilaçlar için de önemli adımlar atılıyor. Bilim adamları Wuhan koronavirüs için tedavi ve aşı geliştirmek için seferber olmuşken, Tayvanlı bilim adamlarından oluşan bir ekip, 10 gün içinde virüs için ülkenin kendi ürettiği ilk antijeni geliştirdi. İşte koronavirüs tedavisi ile ilgili dünya gündemine düşen son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 07:56 ABONE OL
Son dakika Haber: Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş gelişme! Corona virüsünde ilk kez antikoru...

Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tayvan'da bulunan Academia Sinica'daki bir araştırma ekibi gen sentezini tamamladı ve 10 gün içinde antijen üretimi aşamasına girdi. Bu durumda ilginç olan şey, bu sürecin genellikle altı hafta sürmesiydi. Academia Sinica, eldeki yeni antijenle antikorları test etmeye başlayabileceğini ve ayrıca hastalığı tedavi etmek için bir aşı ve çeşitli ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

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Antijen, yeni koronavirüs şüpheli bir taşıyıcının (COVID-19) gerçekten enfekte olup olmadığını doğrulamak için hızlı bir kullanıma ve sonuç alınmasına olanak sağlayabilir. Tayvan'da yeni tip koronavirüsten ölen ilk kişinin, yakın zamanda 'in Zhejiang Eyaletinden dönen Tayvanlı bir işadamı ile temasa geçip geçmediği araştırılırken, aynı zamanda Academia Sinica kurumu hastalar üzerinde antikor testleri için harekete geçmişti. Tayvanlı iş adamı ve virüse karşı ilaç bulunması ile ilgili ümit verici bir gelişme yaşandı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

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Son dakika Haber: Koronavirüs tedavisi ile ilgili flaş gelişme! Corona virüsünde ilk kez antikoru...
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