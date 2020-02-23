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Son Dakika Haberler | Koronavirüsü tedavisi için yeni adım! Bilim adamları Çin Wuhan aşısı geliştiriyor!

tedavisi ile ilgili bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları devam ederken ümit verici bir son dakika haberi geldi. Yeni koronavirüs COVID-19 ile mücadelede dün sabah önemli bir gelişme yaşandı. 'da bulunan Queensland Üniversitesi'nden bir hastalık araştırma ekibi, sadece üç hafta içinde laboratuvarda bir aşı adayı geliştirdi. Bu aşının, vakalarından alınan örnekler üzerinde test edilmesinin ardından ne kadar etkili olduğu ve hastalıkla ne kadar mücadele etme kapasitesine sahip olduğu ortaya çıkacak. Projeyi yöneten profesör yaptığı açıklamada "Aşının geliştirilmesi konusunda ilk engel aşıldı" dedi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:32 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Koronavirüsü tedavisi için yeni adım! Bilim adamları Çin Wuhan corona virüsü aşısı geliştiriyor!

Covid-19 virüsü dünya genelinde ve Çin anakarasında hızla yayılıyor ve hala yükseliş trendinde. DSÖ tarafından yapılan bir açıklamada, çemberin daraldığı söylendi. Yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 2.461'e yükselirken, dünya genelinde 79.930'un üzerinde vaka ve Çin anakarasının dışında 20 ölüm yaşandığı ajanslar tarafından son dakika haberi olarak duyuruldu. Güney Kore'de de virüs hızla yayılırken, 48 saat içinde 350 yeni enfeksiyonun bildirilmesiyle bu ülkedeki vakalar 550'yi aştı. Toplam davaların yaklaşık yarısı, ülkenin güneyinde dini bir grubun bir koluna üye olan insanlarda görüldü.

AVRUPA VE ORTADOĞU DİKEN ÜSTÜNDE

İtalya'da teyit edilen vakaların toplamı, ülkenin kuzeyindeki enfeksiyonların artması ile birlikte 79'a yükseldi. Ortadoğu'ya da virüs geçtiğimiz hafta bulaştı. İran sağlık bakanlığı, beş ölüm de dahil olmak üzere 28 virüs vakasını doğruladı. Lübnan ve İsrail ilk davalarını bildirdiler ve her iki ülkede 2 hastayı karantinaya aldılar.

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü, virüsü kontrol altında tutma fırsatının "daraldığını" söyledi.

İşte koronavirüsü ile mücadele için ilk kayda değer aşı hakkında son dakika bilgileri…

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Son Dakika Haberler | Koronavirüsü tedavisi için yeni adım! Bilim adamları Çin Wuhan corona virüsü aşısı geliştiriyor!
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