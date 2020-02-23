Son dakika haberler… Suudi Arabistan başkenti bombaladı

Son dakika gelişmesinin detayları şu şekilde… Suudi Arabistan Yemen'in başkenti Sana'da Husileri hedef aldı. Savaş uçakları Husileçrin kontrolünde yer alan başkentin güneybatısında bulunan askeri noktaları vurdu.

'FÜZELER TUGAYI" HEDEF ALINDI

Hava saldırısı sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili bilgi verilmedi. Saldırının ardından büyük bir yangın çıktı.

Saldırılarda başkentin güneybatısındaki Attan Dağı bölgesinde Husilere ait "Füzeler Tugayı'nın" hedef alındığı kaydedildi.

HÜSİLER 4 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GELİŞTİRDİ

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, bugün Yemen'de "Sakıb-1", "Sakıb-2", "Sakıb-3" ve "Fatır-1" adı verilen 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini açıklamıştı.