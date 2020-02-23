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HABERLERİ: ’den son dakika corona virüsü hamlesi! Yasakladı

Çin’de meydana gelen ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüsü için önlemler alınmaya devam edilirken bir haberi de ’den geldi. İsrail’de corona virüsü sebebiyle ilk vaka görülmüştü. İsrail hükümeti de bu olay üzerine harekete geçti. İsrail, veya 'de bulunmuş olan yabancı kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 14:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: İsrail’den son dakika corona virüsü hamlesi! Yasakladı

İsrail'den Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi geldi. İsrail hükümeti Japonya Güney Kore'de bulunuş yabancı kişilerin ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Ortadoğu'da da bazı ülkelerde Corona virüsünün görülmesi ve can kayıplarının yaşanması sonrasında İsrail dikkat çeken bir hazırlık yaptı. Endişelerin iyiden iyiye arttığı İsrail'de son 14 gün içinde Japonya veya Güney Kore'de bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı.

90 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Korona virüsü riski nedeniyle Japonya'da karantina altında tutulan gemiden tahliye edilen 1 İsrailli'de ülkesine dönüşünün ardından virüs tespit edilmiş, bu ay bir turla İsrail'i ziyaret eden 9 Koreli'de de ülkelerine döndükten sonra korona virüsüne rastlanmıştı. İsrail hükümetinin Güney Koreli turistlerle temas halinde olan yaklaşık 90 kişiyi de gözetim altında tuttuğu belirtildi.

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