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Son Dakika… Koronavirüs’ten 3 kişi daha öldü! dışında en çok ölümün olduğu ülke:

’dan son dakika haberi geldi… Koronavirüs küresel olarak yayılmaya devam ederken, dışındaki ölümlerin sayısı da hızla artıyor. Asya'da bulunan Çin’e komşu birçok ülke düzinelerce corona virüsü vakası ile karşılaştıklarını bildirdiler. Avrupa'da ise, 79 vaka ve iki ölümün rapor edildiği 'da bir yeni corona virüsü vakası daha doğrulandı. 'da ise virüsün ilk bulaştığı ülke İran oldu. İranlı yetkililer 28 doğrulanmış vaka bulunduğunu ve 8 kişinin öldüğünü açıkladı. İşte son dakika haberine ilişkin korkutan açıklamalar…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:49 ABONE OL
Son Dakika… Koronavirüs’ten 3 kişi daha öldü! Çin dışında en çok ölümün olduğu ülke: İran

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılırken, korkulan gerçekleşti! Virüs Ortadoğu'ya da sıçradı ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti. Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLİYOR, UYARILAR PEŞ PEŞE GELİYOR

İran'da artan koronavirüs salgını nedeniyle Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi. Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.

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Son Dakika… Koronavirüs’ten 3 kişi daha öldü! Çin dışında en çok ölümün olduğu ülke: İran
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