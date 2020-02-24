Avustralya’da aşı geliştirildi

BUGÜN NELER OLDU

Avustralyalı bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdi. Queensland Üniversitesi'nden bir ekip bu hafta hayvanlar üzerinde teste başlayacak. Yıl ortasında da insanlar üzerinde klinik araştırmalara başlanacağı belirtiliyor. Atılım, üniversitenin kimya ve moleküler biyoloji bilimleri müdürü Profesör Paul Young tarafından duyuruldu. Prof. Young 20 kişilik ekibin sadece 3 hafta içinde virüsteki (aşı adaylarının temelini oluşturan) önemli bir proteini tanımlamak ve çoğaltma sürecini hızlandırmak için "gece gündüz" çalıştığını söyledi.