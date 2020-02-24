Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA HABERİ! Hafter'in yardımına BAE koştu! 100 uçak dolusu askeri takviye

SON DAKİKA HABERİ! Hafter'in yardımına koştu! 100 uçak dolusu askeri takviye

Birleşik Arap Emirlikleri () ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e destek amacıyla 12 Ocak’tan itibaren 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 ayrı kargo uçuşu düzenledi. Son dakika bilgisine göre uçaklarda paralı savaşçıların da olabileceği bildirilirken Libya'nın doğusuna doğru havalanan 100 kadar uçuşun, numaraları, tarihleri, uçak tipleri ve indikleri olası hava üslerini detaylandıran dökümün yer aldığı açıklamaya göre, uçak tiplerinin toplamı 6 bin 190 tonun üzerinde kargo taşıdığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 13:04 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Hafter'in yardımına BAE koştu! 100 uçak dolusu askeri takviye

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'nin Hafter milislerine 43 gün içinde 100 uçaklık mühimmat taşıdığını duyurdu. Son dakika açıklamasına göre, BAE'nin Abu Dabi Emirliğindeki askeri üslerden havalanan kargo uçaklarının, Libya'nın doğusuna gittiği tespit edildi.

TAM 100 UÇUŞ...

BAE'ye ait iki askeri havalimanından 12 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında Libya'nın doğusuna doğru havalanan 100 kadar uçuşun, numaraları, tarihleri, uçak tipleri ve indikleri olası hava üslerini detaylandıran dökümün yer aldığı açıklamaya göre, uçak tiplerinin toplamı 6 bin 190 tonun üzerinde kargo taşıdı.

Açıklamada, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığı, bazılarının ise Libya'nın doğusu ve Mısır'ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiği aktarıldı.

site:sabah.com.tr hafter ile ilgili görsel sonucu

"UÇAKLARDA PARALI SAVAŞÇILAR DA OLABİLİR"

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan takviyenin büyüklüğüne işaret ediyor.

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak'taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

Milli savaş uçağı için SON DAKİKA: Yüksek gerilim test tesisi ile başlanıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! Hafter'in yardımına BAE koştu! 100 uçak dolusu askeri takviye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN