Başkan Erdoğan’dan acılı aileye taziye telefonu

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Nur Beyazkendir'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.Telefon görüşmesinde Gürbüz'e başsağlığı dileyen Erdoğan, saldırıya ilişkin gereken çalışmaların yapıldığını belirtti. Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Biz elimizden geleni hem yüzlerine söyledik hem tüm dünyaya duyuruyoruz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Allah sizlere sabırlar versin. Evladımızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Hastanede tedavisine devam edilen Beyazkendir'in de durumunu soran Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.