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Mucit’in sonu

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
ABD'de "Çılgın Mike" adıyla bilinen Mike Hughes (64), yaptığı buhar roketinin fırlatma aşamasında gerçekleşen patlamada hayatını kaybetti. Buharla çalışan roketiyle Kaliforniya çölündeki Barstow'da bin 524 metreye çıkma girişiminde bulunan Hughes, yere çakılarak yaşamını yitirdi. Hughes'un roketi partneri Waldo Stakes ile birlikte ürettiği belirtilirken, Hughes'ün cesaret isteyen bu denemeleri, The Science Channel tarafından "Ev Yapımı Astronotlar" serisi için kayıt altına alınıyordu. Hughes'un Dünya'nın düz olduğuna inandığı ve ispat etmek için uzaya gitmeyi hayal ettiği biliniyor. DIŞ HABERLER
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‘Çılgın Mucit’in sonu
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