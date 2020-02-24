Çin dışında da hızla yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 80 bine yaklaştı. Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kovid-19, sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'daki ölü sayısı dün öğle saatlerinde 8'e çıkarken, pazartesi sabah itibarıyla Japonya'da 3, Güney Kore'de 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

VENEDİK KARNAVALI İPTAL

İtalya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 150'yi buldu. Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı. Kovid- 19 salgının, bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede Lombardiya ve Veneto bölgelerinde çift hanelere ulaşmasının ardından kabinesini olağanüstü toplayan Başbakan Conte, toplantının ardından "Virüsün yayılmaması için çalışıyoruz" dedi. Öte yandan İtalya'da salgın nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği de açıklandı.

İSRAİL, KORELİLERİ ALMADI

Çin'in yanısıra tüm dünya koronavirüsün yayılmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor. İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.