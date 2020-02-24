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Son dakika haberi: , İranlı mevkidaşı ile görüştü!

Son dakika haberine göre , İranlı mevkidaşı ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve deprem konularını telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü!
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