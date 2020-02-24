Terör örgütleri ve Esad Rejiminin saldırıları altındaki Suriye'de birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

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Öte yandan Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.