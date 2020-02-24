Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > El Bab'da bomba yüklü araç patladı

'da bomba yüklü araç patladı

'nin Halep kentine bağlı bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:01 ABONE OL
El Bab'da bomba yüklü araç patladı

Terör örgütleri ve Esad Rejiminin saldırıları altındaki Suriye'de birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde meydana gelen patlamada 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

YURT İÇİNDE DE SON ANDA ÖNLENDİ

Öte yandan Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.

Avrupa ve uzak doğuda SON DAKİKA! İtalya ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El Bab'da bomba yüklü araç patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN