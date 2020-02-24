Fransa ve ABD’den Rum hamlesi

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Akdeniz'de yaşanan doğalgaz geriliminde Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini gönderdi. Bölgede bir süre gezinen savaş gemisi Güney Kıbrıs'taki Limasol Limanı'na demirledi.Gemiyi, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis ziyaret etti. Rum lider Anastasiadis, Fransa'nın savaş gemisi ile 'gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini' söyledi.Rum lider ayrıca, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e ve özellikle (Güney) Kıbrıs'a uçak gemisi göndermesi Fransa-Kıbrıs ilişkilerindeki kalite artışını yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Amerika'nın, İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'nde, askeri üs inşa ettiği bildirildi. Rum medyası, ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün kapanması durumunda, üssün buraya taşınması planlandığını ileri sürdü.