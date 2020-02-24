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özel harekat polislerine çığ eğitimi

'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:30 ABONE OL
Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 39 erkek olmak üzere 40 özel harekat polisine, Özel Harekât Daire Başkanlığı'nca gönderilen 5 uzman personel tarafından kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitimi verildi. Müdürlük binasında dua ve kurban kesiminin ardından karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda verilen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile özel harekat polisleri katıldı.

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Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi
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