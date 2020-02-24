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’ta 2. korona vakası şüphesi

’ın Necef kentinde bugün ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından ülkenin güneyindeki Zikar kentinde de virüs taşıdığı şüphesiyle bir Hindistan vatandaşı karantinaya alındı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 17:35 ABONE OL

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde İran uyruklu bir kişide korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Necef'in ardından Zikar kentinde korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Hindistan uyruklu bir kişi karantinaya alındı. Korona virüsü taşıdığı sanılan kişi, kent merkezindeki el-Hüseyin Hastanesi'nde karantinaya alındı.

YARIYIL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan ilk virüs vakasının yaşandığı Necef kentinde okullarda yarıyıl sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Necef Eğitim Genel Müdürü Adil el-Basiysi, öğrencilerin sağlık durumunu göz önünde bulundurmak amacıyla, yarıyıl sınavlarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.

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Irak’ta 2. korona vakası şüphesi
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