Irak’ta 2. korona vakası şüphesi

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde İran uyruklu bir kişide korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Necef'in ardından Zikar kentinde korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Hindistan uyruklu bir kişi karantinaya alındı. Korona virüsü taşıdığı sanılan kişi, kent merkezindeki el-Hüseyin Hastanesi'nde karantinaya alındı.



YARIYIL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan ilk virüs vakasının yaşandığı Necef kentinde okullarda yarıyıl sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Necef Eğitim Genel Müdürü Adil el-Basiysi, öğrencilerin sağlık durumunu göz önünde bulundurmak amacıyla, yarıyıl sınavlarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.