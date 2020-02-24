Irkçılığa karşı dev protesto

DEVEÇEKEN-Fatih

Almanya'nın Hanau kentinde 4'ü Türk, 9 kişinin ırkçı terör saldırısına kurban gitmesi sonrası Avrupalı Türkler tek yürek oldu. Tobias Rathjen (43) adlı teröristin ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği Kurt Schumacher Meydanı'nda toplanan her milletten tahminen 10 binden fazla insan, ırkçılara lanet yağdırdı.Olayın bir psikopatın saldırısı olmadığını söyleyen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, "Artık yanlışlar gözden geçirilmeli, kurumsal ırkçılığın üzerine gidilmeli, ötekileştirici dilden vazgeçilmeli. Nazilere birkaç lafım var. İnsanımızı sindirebileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu kalıcıdır, bunu iyi bilin" dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise, Avrupa'da başta Almanya olmak üzere bir ırkçılık sorunu olduğuna dikkat çekti. Sırakaya, "İklimin zehirlenmiş olduğunu ifade etmemiz gerekir. Almanya'da özellikle toplumun, medyanın ve siyasetin bu ırkçılığa karşı net duruş sergilemesi gerekiyor" diye konuştu.Evlatlarının vahşi bir terör saldırısında ölmesinin acısını yaşayan aileler de, tüm güçlerini toparlayıp büyük yürüyüşe katıldı. Ayakta duramayan bazı anne ve babalar tekerlekli sandalye ile taşınırken, diğer aileler de ayakta durmakta zorlandı.Aileler, terörü lanetledi, ölenlere gözyaşı döktü. Hain saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ve annesi Huzna Gültekin, yürüyüşe yakınları ile birlikte katıldı. Tekerlekli sandalye ile yürüyüşe baştan sona katılan anne ve babanın yaşadığı tarifsiz acı gözyaşlarına yansıdı. Aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy'un evinin önünde mermi kovanları bulundu. Atasoy, Hailbronn'daki evine geldiğinde silah sesleri duyduğunu belirterek, "Aradık ancak polis gelmedi. Sabah Hanau'daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum'' dedi. Hanau'daki ırkçı terör saldırısı sonrası başlarından geçen bu olayın tedirginliklerini artırdığını anlatan Atasoy, ''İki ay kadar önce benim ve diğer DİTİB'deki arkadaşlarımızın araçlarının camları kırılmıştı." şeklinde konuştu. Öte yandan, DİTİB'den yapılan açıklamada, ''Herkesin kendini güvende hissetmesini ve olayların küçümsenmemesini istiyoruz" denildi./ALMANYA