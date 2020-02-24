İsrail Enerji Bakanı, Filistinli şehide yapılan insanlık dışı uygulamayı eleştirdi

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit olan Filistinlinin naaşının İsrail askerlerince buldozerle sürüklemesinin, ülkenin imajına zarar verdiğini söyleyerek, yetkilileri soruşturma başlatmaya çağırdı.

Ordu radyosuna konuşan Steinitz, "Bu konuda bir hassasiyet gösterilmedi. Yapılan şey, ordumuza ve devletimize zarar veriyor." dedi.

İsrailli Bakan olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail askerleri dün sabah sınıra "patlayıcı madde" yerleştirdiği iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açmış, bunlardan biri hayatını kaybetmiş, diğeri yaralanmıştı.

Bölgede bulunan Filistinliler hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail ordusuna ait askerler gruba ateş açarak engel olmuştu.

İsrail ordusuna ait bir buldozer, Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı. İsrail askerlerinin, yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye neden olmuştu. Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle bu sabah Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferlerini askıya almıştı.