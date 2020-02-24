KKTC’de karantiya alınan hasta temiz çıktı

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KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 74 yaşındaki G.E.'nin, tatile gittiği Dubai'den dönüşünde koronavirüs belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Doktorların ilk aşamada hastaya zatürree teşhisi koyduğunu söyleyen KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden önlem aldıklarını bildirdi. Pilli dün akşam yaptığı açıklamada ise test sonuçlarının negatif çıktığını, KKTC'de koronavirüs vakası olmadığını söyledi.