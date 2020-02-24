Kuveyt, koronavirüsle mücadelesinde kullanılacak malzemelerin ihracatını yasakladı

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, antiseptikler, virüs koruyucu giysi ve malzemeler, her çeşit tıbbi eldiven ile tetkik için kullanılabilecek malzemelerin ihracatına yasak getirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan dün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.