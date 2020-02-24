Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rasulayn ve Tel Abyad'da Mehmetçik ekmeğini yerel halkla paylaşıyor

Rasulayn ve 'da Mehmetçik ekmeğini yerel halkla paylaşıyor

Mehmetçik hem güvenliği sağlıyor hem de Suriyelilerle ekmeğini paylaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kendileri için seyyar fırınlarda üretilen ekmeği, güvenliğini sağladığı yerel halka da veriyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:13 ABONE OL
Rasulayn ve Tel Abyad'da Mehmetçik ekmeğini yerel halkla paylaşıyor

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenip huzurun sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde insani yardımlar, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağlanıyor.

Harekat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine başta gıda maddeleri olmak üzere çeşitli insani yardımları büyük bir hassasiyetle dağıtan AFAD, Türk Kızılay ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) desteğiyle temin edilen 12 ton un ve 120 kilogram ekmek mayasını, bölgede görev yapan 3 ayrı komando tugayının seyyar fırınlarına teslim etti.

MEHMETÇİK EKMEĞİNİ PAYLAŞIYOR

Asıl görevi bölgedeki güvenliği temin etmek olan Mehmetçik, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları seyyar askeri fırınlarda ürettikleri ekmekleri harekat bölgesinde yaşayan yerel halk ile paylaşıyor.

Ekmeklerini genelde kendi evlerinde yapan harekat bölgesi sakinleri, askerin ekmeğini kendileriyle paylaşmasını çok anlamlı bulduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Türk halkına ve Mehmetçik'e teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rasulayn ve Tel Abyad'da Mehmetçik ekmeğini yerel halkla paylaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN