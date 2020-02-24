Son dakika haberleri: Avrupa’da kırmızı alarm! Avusturya’dan son dakika Korona virüsü kararı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve giderek tüm dünyaya yayılan ölümcül Korona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerine de yayılan virüs nedeniyle dikkat çeken tedbirler alınıyor. İtalya'da Korona virüsü nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ise 157 virüs vakası tespit edildi. Avusturya ise son dakika kararıyla İtalya'dan yapılan seferleri durdurdu.

AVUSTURYA İÇİŞLERİ BAKANINDAN KORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, seferlerin durdurulması kararıyla ilgili olarak Avusturya Haber Ajansı APA'ya açıklama yaptı. Nehammer, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Avusturya'nın tren seferlerini durdurmasına İtalya'dan tepki geldi. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.