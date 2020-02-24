Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi... Analistler: Coronavirus dünya çapında kazançları ve büyümeyi azaltacak

Son Dakika Haberi... Analistler: Coronavirus dünya çapında kazançları ve büyümeyi azaltacak

Son dakika haberi... 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs COVID-19 Çin'de ve dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. LPL Financial Kıdemli Stratejisti Ryan Detrick, bugün yaptığı açıklamada, “Çin anakarasında koronavirüs yavaşlıyor olabilir, ancak hafta sonu boyunca diğer çeşitli ülkelere de sıçradı ve hızla yayılıyor. Bu durum 2020 büyüme tahminlerini yeniden değerlendirmemizi gerektirecek." dedi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi... Analistler: Coronavirus dünya çapında kazançları ve büyümeyi azaltacak

Koronavirüsü sadece sağlık tehdidi olmanın yanı sıra ekonomik olarak da ülkeleri tehdit ediyor. Pazartesi gününe ülke piyasaları tepetaklak başlarken, ABD borsasında da ciddi kayıplar oldu. Koronavirüsünün ekonomiye etkisini değerlendiren LPL Financial Kıdemli Stratejisti Ryan Detrick "[Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'in bu yılki büyümesini zaten düşürdü, ancak virüs dünyanın diğer bölgelerine yayılmaya devam ederse, hızla azalan kazançlar ve düşen büyüme görünümlerine şahit olabiliriz" dedi. Bugünün erken saatlerinde, ABD borsaları koronavirüs endişesi nedeniyle neredeyse 1.000 puan düştü.

Dow şimdi üç işlem günü boyunca 1.400'den fazla puan kaybetti. Bu keskin düşüş Dow'un yıl içindeki kazanımlarını sildi ve endeksi 2020 için olumsuz hale getirdi.

S&P 500 ve Nasdaq da bu sabah haftanın ilk işlem gününe ciddi bir düşüşle başladı, ancak yıl boyunca görünüm kategorisinde pozitif olarak kaldı.

CANLI | Wuhan Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Çin'de aşı bulundu iddiası - DSÖ'den flaş açıklama!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi... Analistler: Coronavirus dünya çapında kazançları ve büyümeyi azaltacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN