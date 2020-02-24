Son Dakika Haberi... Analistler: Coronavirus dünya çapında kazançları ve büyümeyi azaltacak

Koronavirüsü sadece sağlık tehdidi olmanın yanı sıra ekonomik olarak da ülkeleri tehdit ediyor. Pazartesi gününe ülke piyasaları tepetaklak başlarken, ABD borsasında da ciddi kayıplar oldu. Koronavirüsünün ekonomiye etkisini değerlendiren LPL Financial Kıdemli Stratejisti Ryan Detrick "[Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'in bu yılki büyümesini zaten düşürdü, ancak virüs dünyanın diğer bölgelerine yayılmaya devam ederse, hızla azalan kazançlar ve düşen büyüme görünümlerine şahit olabiliriz" dedi. Bugünün erken saatlerinde, ABD borsaları koronavirüs endişesi nedeniyle neredeyse 1.000 puan düştü.

Dow şimdi üç işlem günü boyunca 1.400'den fazla puan kaybetti. Bu keskin düşüş Dow'un yıl içindeki kazanımlarını sildi ve endeksi 2020 için olumsuz hale getirdi.

S&P 500 ve Nasdaq da bu sabah haftanın ilk işlem gününe ciddi bir düşüşle başladı, ancak yıl boyunca görünüm kategorisinde pozitif olarak kaldı.