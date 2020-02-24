Son dakika haberi: Parmağını firavun faresi ısırdı, sonrası korkunç… Kan donduran olay!

36 Yaşındaki Shaninlea 'Shan' Visser isimli Güney Afrikalı genç kadının yaşadığı o korkunç olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2017 senesi Ocak ayında parmağını firavun faresi adı verilen canlı tarafından ısırılan kadın, bunun küçük bir sırık olduğunu düşünerek üzerinde durmadı ve önemsemeyerek doktora gitmedi. Ancak bu umursamazlığın hayatını mahvedeceğini bilmiyordu. Güney Afrikalı 1 çocuk annesi genç kadın bu ısırığın ardından korkunç olaylar yaşamaya başladı. İşte akılalmaz son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…