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Son dakika: 'den flaş kararı!

'den flaş kararı... Gelen son dakika bilgilerine göre İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yasak kararı, ve adlarını da içine alacak şekilde genişletilecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararın detayları belli oldu. İngiltere İçişleri Bakanlığı, kararın terör örgütü PKK'yla mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceğini belirtti. 2 aşırı sağcı grup da terör örgütleri listesine alınacak

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 20:34 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'den flaş PKK kararı!

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine alınması ve PKK'nın diğer adlarının da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentoya sunuldu.

2 AŞIRI SAĞCI GRUP DA TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALINACAK

İngiltere İçişleri Bakanlığı, kararın terör örgütü PKK'yla mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceğini belirtti. 2 aşırı sağcı grup da terör örgütleri listesine alınacak

Düzenleme kapsamında Sonnenkrieg Division adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilecek ve "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan National Action adlı örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirilecek.

TAK VE HPG ADLARI HAKKINDA KARAR

Yeni yasak karar kapsamında ayrıca PKK'ya üyelik de TAK ve HPG adlarını içine alacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Açıklamada, PKK'nın uzun zamandır terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, bu kararların örgütle mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere ve Almanya'daki son saldırıların şiddet içeren aşırıcılık tehdidini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu grupları yasaklamak suretiyle nefret dolu söylemlerini yaymalarını zorlaştırıyoruz." dedi.

İngiltere'de yasaklı örgütlere destek verenler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

ABD, TAK'ı "PKK'nın uzantısı" kabul ederken, AB'nin terör örgütleri listesinde ise, "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.

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Son dakika: İngiltere'den flaş PKK kararı!
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