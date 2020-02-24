Son dakika: İran'da virüs muamması! Farklı ölü sayıları rapor ediliyor... Gerçek rakam bilinmiyor

Koronavirüsü İran'da yayılmaya devam ediyor. Rakamlar ile ilgili bir uyuşmazlık varken, bakanlık ve milletvekilleri tarafından farklı rakamlar kamuoyu ile paylaşılıyor. İran Parlamentosu Başkanlık Heyeti Sözcüsü Nemeti, virüsün ülkede hızla yayılması üzerine bugün parlamentoda Sağlık Bakanının katılımıyla kapalı oturum yapıldığını ve bakanının bu bilgileri kapalı oturumda milletvekillerine hitaben söylediğini aktardı.

Öte yandan virüsün ülkedeki ana yayılma bölgesi olan Kum kentinde, Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan rektörün temas halinde olduğu hastalardan virüsü kaptığı tahmin ediliyor.

ÖLÜ SAYISI 50 OLDU İDDİASI

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi. Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi. Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim." ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

SINIRIMIZDA TERMAL KAMERALAR

Van ve Hakkari'nin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, dün akşam termal kamera kuruldu. Ağrı Sağlık Müdürlüğü'nce de doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı, kapıda görevlendirildi. Termal kamera ile sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde virüs şüphesi olan kişiler, bölgedeki hastanelere götürülecek.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin kapılarını kapattığı İran'a girebilmek için sınırda bekleyen İran vatandaşları ve TIR sürücüleri, hastalıktan korkmadıklarını söyledi. İranlı TIR sürücüsü Mehdi Fakri, "Ülkemizin dışındayız. Neler olup, yaşandığını bilmiyoruz. Bir an evvel vatanımıza gitmek istiyoruz. Hastalıktan korkmuyoruz" dedi.

Öte yandan Türk TIR şoförleri de gümrükten gelecek haberi bekliyor. TIR'ların arasında hazırladıkları yemekleri yiyen sürücülerden Ömer Ortaç, "İstanbul'dan İran üzerinden Kazakistan'a inşaat malzemesi götürüyorum. 3 gündür burada bekliyoruz. Sınırdaki görevliler 15 gün kadar bekleyebileceğimizi söylüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sınırdan gelecek haberi bekliyoruz. Çin'den dünyaya yayılan virüs, herkesi perişan etti. Sınırın bir an evvel açılmasını bekliyoruz. Çünkü buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor" diye konuştu.