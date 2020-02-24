Son dakika: Kanada'da 11. koronavirüs vakası! Evlerinde karantinaya alındılar

Kanada'da koronavirüs tehdidi sürüyor. Pazartesi günü Türkiye saati ile 22:00'de 11. koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Dr. Bonnie Henry tarafından yapılan ortak açıklamada, "Her iki virüs vakası da halk sağlığı ekiplerinin desteği ve gözetimi altında evlerinde karantinaya alındı" denildi.

"Çin'de ve dünyada salgının değişen dinamikleri göz önüne alındığında ve grip mevsiminin ortasında olduğumuzu da hesaba katarak, başka ülkelerden British Columbia'ya dönen tüm vatandaşlarımıza, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendilerini ve çocuklarını virüsün belirtileri açısından yakından takip etmelerini söylüyoruz. Bu virüsün British Columbia içinde yayılma riski şu anda düşük kalmaya devam ediyor" dedi.

Toplamda, Kanada'da 11 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Ontario'da dört, British Columbia'da yedi.

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