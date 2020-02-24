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Son dakika: yapan uçağının kaptan pilotu hakkında flaş karar

'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin ifadesi alınan M.A. hakkında ilk karar verildi. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 21:45 ABONE OL
Son dakika: Kaza yapan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan Pilot M.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

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Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Son dakika: Kaza yapan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş karar
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