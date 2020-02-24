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açıklaması: Aşıyı bulduk...

haberi... 'in Wuhan bölgesinde patlak veren () salgınından ölü sayısı 2600'e yaklaştı. Virüs etkisini giderek artırırken, Avrupa ve Asya'da birçok ülkeye de sıçradı. Son olarak ve 'ta da görülen koronavirüs ile ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, "Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. " dedi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk...

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

"AŞIYI BULDUK, ŞUBAT SONUNDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK"

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İRAN VE IRAK'A DA SIÇRADI

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak'ta görüldü.

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