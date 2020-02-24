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Son dakika: 'dan '' açıklaması

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Lavrov, ile istişarelere açık olduğunu belirterek, "Yeni istişareler için hazırlıklarımız var" diye konuştu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:36 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan 'İdlib' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda yeni görüşmelere hazırlandığını söyledi.

İSTİŞARE GÖRÜŞMELERİ HAZIRLANIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya'nın İdlib'teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi. Lavrov, "Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor"

Son Dakika: TSK'ya ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib’e girdi.

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Son dakika: Rusya'dan 'İdlib' açıklaması
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