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'da 'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, 'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu. Umman Sivil Havacılık Otoritesinin, İran ile Umman arasındaki tüm sivil uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı ifade edildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.2.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 19:55 ABONE OL
Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Umman devlet televizyonunda yayımlanan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs tespit edilen 2 kişinin karantina altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun Umman'daki ilk Kovid-19 vakaları olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Sivil Havacılık Otoritesinin, İran ile Umman arasındaki tüm sivil uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı ifade edildi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.

Körfez ülkelerinden Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.

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Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
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