ABD’den SON DAKİKA corona virüsü kararı! Beyaz Saray harekete geçti

Corona virüsü dünyayı sarıyor. Onlarca ülkede ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün, İtalya, İran, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ölüm haberleri geldi. ABD de Corona virüsüne karşı harekete geçti. Beyaz Saray, Kongre'den Corona virüs için en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edeceğini bildirdi.

SÖZCÜ SEMMEL'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, Corona virüsü ile mücadele kapsamında yazılı açıklamada bulundu. Sözcü Semmel, "Donald Trump yönetimi Kovid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.

ABD'den yapılan son dakika açıklamaları şu şekilde: