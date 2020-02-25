Son dakika: Avrupa'da koronavirüs yayılıyor! Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Tirol Eyalet Başkanı Günther Platter, Tirol'a bağlı İnnsbruck kentinde yaşayan iki İtalyan'da virüse rastlandığı ve virüsün nereden bulaştığının henüz bilinmediğini söyledi.

Platter, Kovid-19'a ülkede ilk kez rastlandığını ve bu iki kişinin İnnsbruck Kliniğine kendilerinin başvurduğunu belirterek, söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığını dile getirdi.

KİMLERLE GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Reinhild Strauss da kişilerin kimlerle görüştüğünün tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Tirol Sağlık Birimi Müdürü Franz Katzgraber ise klinik bünyesinde Kovid-19 için özel bir birimin kurulduğunu, bütün olasılıklara hazırlıklı olunduğunu ifade etti.