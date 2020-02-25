Bağdat’ta korona virüsü alarmı2 kişi karantinaya alındı

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat'taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat'taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak'ta ilk kez korona vakası görülmüştü.