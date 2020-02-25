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’ta korona virüsü alarmı2 kişi karantinaya alındı

’ın başkenti ’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:34 ABONE OL
Bağdat’ta korona virüsü alarmı2 kişi karantinaya alındı

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat'taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat'taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak'ta ilk kez korona vakası görülmüştü.

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Bağdat’ta korona virüsü alarmı2 kişi karantinaya alındı
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