Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bir hafta süren uyuşturucu baskınlarında 46 kişi tutuklandı

Bir hafta süren baskınlarında 46 kişi tutuklandı

'te, eş zamanlı olarak 6 mahallede düzenlenen ve 1 hafta süren helikopter destekli operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Şüphelilerden 35'i adli kontrol şartı, 41'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 16:11 ABONE OL
Bir hafta süren uyuşturucu baskınlarında 46 kişi tutuklandı

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli 2 bin 317 polisin katılımıyla, 18 Şubat'ta Hoşgör, Vatan, Karşıyaka, Hacıbaba, Yeşilvadi ve Kayaönü mahallelerinde 356 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TAM 1 HAFTA SÜRDÜ

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı, 1 hafta süren operasyonda, 122 zanlı uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME YAKALANDI, ÇOK SAYIDA ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu mahallelerdeki adreslerde yapılan aramada ise 5 kilo 500 gram esrar, 820 gram eroin, 4 bin 800 uyuşturucu hap, 11 hassas terazi, 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 uzun namlulu silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 35'i adli kontrol şartı, 41'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CIA eski danışmanı Barkey'den 'Pensilvanya' yazılı zil! İşte çarpıcı son dakika ayrıntısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir hafta süren uyuşturucu baskınlarında 46 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN