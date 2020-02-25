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Wuhan Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: 'de corona virüsü aşısı bulundu iddiası!

Koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberleri arka arkaya geliyor! 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs COVID-19 Çin'de ve dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Çin'den sonra salgının en hızlı yayıldığı ülke olurken, en fazla ölümün bildirildiği ülke ise olarak bildirildi. Dünya genelinde DSÖ tarafından da takip edilen resmi 3 farklı aşı çalışması yürütülürken, Çin'den beklenmeyen bir corona virüs aşısı açıklaması geldi. Bilim insanları , Amerika ve Tayvan'da korona virüsü tedavisi için çalışıyordu ancak Çin'den yapılan bir açıklamada koronavirüs aşısı bulundu denildi. bunun hemen ardından DSÖ'den de salgın açıklaması geldi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar ve canlı gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 20:22 ABONE OL
Wuhan Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Çin'de corona virüsü aşısı bulundu iddiası!

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, az önce Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Mike Ryan, bugün yeni tip koronavirüsünü bir pandemik salgın olarak adlandırmak için çok erken olduğunu ancak şimdi pandemik salgına hazırlanma zamanı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın devamında, potansiyel bir pandemi (salgın) için hazırlık aşamasında olduklarını söyledi. DSÖ'den gelen bu açıklamanın hemen öncesinde ise 'de koronavirüs aşısının bulunduğu iddia edildi. İşte, dünyayı sarsan virüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

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İRAN'DA VİRÜS YAYILIYOR: ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Orta Doğu'da, 'dan gelen uçuşlar durdu. Türkiye ile Pakistan, ölümcül koronavirüsten korunmak için İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

İşte yaşanan gelişmeler, virüs aşısına ilişkin son dakika bilgileri ve son rakamlar...

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Wuhan Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Çin'de corona virüsü aşısı bulundu iddiası!
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