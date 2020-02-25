Wuhan Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Çin'de corona virüsü aşısı bulundu iddiası!

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, az önce Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Mike Ryan, bugün yeni tip koronavirüsünü bir pandemik salgın olarak adlandırmak için çok erken olduğunu ancak şimdi pandemik salgına hazırlanma zamanı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın devamında, potansiyel bir pandemi (salgın) için hazırlık aşamasında olduklarını söyledi. DSÖ'den gelen bu açıklamanın hemen öncesinde ise Çin'de koronavirüs aşısının bulunduğu iddia edildi. İşte, dünyayı sarsan virüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

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İRAN'DA VİRÜS YAYILIYOR: ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Orta Doğu'da, İran'dan gelen uçuşlar durdu. Türkiye ile Pakistan, ölümcül koronavirüsten korunmak için İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

İşte yaşanan gelişmeler, virüs aşısına ilişkin son dakika bilgileri ve son rakamlar...