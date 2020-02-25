Çin’de bir günde 150 ölüm

BUGÜN NELER OLDU

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 77 bin 150'ye ulaştı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı ise 24 bin 734 olarak açıklandı. Çin'de hastanelerden taburcu edilenlerin kıyafetleriyle dezenfekte edilmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de koronavirüs uzmanlarıyla görüntülü konferans sırasında yaptığı açıklamada "Mevcut salgın durumu hala korkunç ve karmaşık" dedi. Salgının Çin'den sonra en hızlı yayıldığı ülke Güney Kore. 17 Şubat'ta 30 olan vaka sayısı bir haftada 833'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 8. Virüse yakalananların 13'ünün asker olması orduda endişe yarattı. 15 ülke G. Kore vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi.