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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları 'i vurdu: En az 20 sivil öldü

'nin tüm uyarılarına rağmen 'de , kan dökmeye devam ediyor. 'de sivillere yönelik saldırılarda bugün de çok sayıda ölü ve yaralı var. Edinilen ilk bilgilere göre, Esad rejiminin ve 'nın İdlib'in farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırıların yaşandığı bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 21:43 ABONE OL
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: En az 20 sivil öldü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda İdlib'in şehir merkezinde 6, Maarrat Misrin'de 11, Biniş'te 3 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İdlib sivil savunma yetkilileri de, Maarrat Misrin bölgesinde mültecilerin kampının 4 füze ile hedef alındığı saldırıda 7'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 44 kişinin yaralandığını söyledi.

Sivil savunma ekipleri, saldırıların yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: En az 20 sivil öldü
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