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Genç kızın talihsiz hastalığı! Sırt ağrısıyla başladı...100 binde 1 görülüyor

İngiliz kızın başına gelen büyük talihsizlik onu yatağa mahkum etti. Üstelik öncesinde bu amansız hastalığa yakalandığını hiç düşünemezdi. Haftarca sırt ağrısı çeken 'nin Bath kentinde yaşayan Eva Heatley, ağrıları dayanılmaz bir boyuta ulaşınca artık doktora gitmeye karar verdi. 18 yaşındaki Heatley, sonrasında öğrendikleri karşısında şoka uğradı. Başına geleceklerden habersiz olan genç kız hastaneye gittikten sonra bir daha çıkamadı ve boyundan aşağısı oldu. İşte o trajik olayın ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 25.2.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:11 ABONE OL
Genç kızın talihsiz hastalığı! Sırt ağrısıyla başladı...100 binde 1 görülüyor

Eva Heatley daha gençliğinin baharında 18 yaşında bir genç kız. Bir yandan okuyup bir yandan çalışan genç kızın hayatı bir anda altüst oldu.

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Genç kızın talihsiz hastalığı! Sırt ağrısıyla başladı...100 binde 1 görülüyor
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