Karanlıkta yaşam savaşı

Suriye'nin İdlib şehrinde Rus savaş uçakları ve rejim ordusunun bombalarından kaçan siviller yaşam mücadelesi veriyor. İdlib'in Kefer Misrin bölgesindeki mağaralar, evsiz barksız kalan insanlara ev sahipliği yapıyor. Mağaralarda, Kefer Nuran ve Sillax'dan gelen 9 aileden toplam 50 kişi yaşıyor. Yeraltında saklanarak savaştan korunmaya çalışanlar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

SEBHA MUHAMMED (53): Serakib'liyim. Oradaki bombardımandan kaçıp Kefer Nuran'a gittik. Orada da bombaladılar. Sonra kaçıp buraya geldik. 10 çocuğum var. Onlar da benimle yaşıyorlar. Onlara burada bakıyorum. Gece geç saatlerde buraya vardık. Başka gidecek yerimiz yok. Mecburen buraya yerleştik. Burada yılan, böcek var. Ne kadar temizlesek de bitmediler. Biz sadece bir çadır istiyoruz. O çadırda kalmak istiyoruz. Burada çok korkuyoruz. Rejim her yeri bombalıyor. Yerimiz tespit edilirse burayı da bombalar.







ABU MUHAMMED (42): Kefer Nuran'dan geldim. Bizim orada da göçmenler vardı. Yanımızda kalıyorlardı. Kardeşlerim yanımda kalıyorlardı. Fakat biz saldırılardan kaçtık buraya geldik. Biz gece 12'de bu mağaraya geldik, yerleştik. Hayat sizin gördüğünüz gibi burada çok zor. Hayvan bile bu mağarada yaşamaz. Çocuklarımızın hepsi hastalandı. Yüzlerinde hastalık çıktı. Sağlık ekiplerinin gelip bizi tedavi etmelerini istiyoruz. Burada hayat çok kötü. Uçaklar bizim üstümüzde bomba yağdırıyordu.

Öte yandan İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından dün akşam ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.



EN KÖTÜ EV BİLE GÖÇMENLİKTEN İYİDİR

EVYAŞ İBRAHIM (40): Biz Kefer Nuran'daki bombalardan kaçıp geldik. Bu mağaraya yerleştik. 4 gün boyunca mağarada temizlik yaptık. Yılanlar, böcekler var her yerinde. Geceleri yılanlardan korktuğumuz için uyuyamıyoruz. Çocuklarımız hastalandı. İlaç yok, tedavi edemiyoruz. Çok ihtiyacımız var. Bize çadır versinler, yemek versinler. Köyümüze dönmek istiyoruz. En kötü evde yaşamak göçmen olmaktan iyidir. Biz biliyoruz evimiz yıkıldı ama yine de orada yaşamayı tercih ederiz.



TÜRKİYE İLE YENİ GÖRÜŞME HAZIRLIĞINDAYIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'le ilgili yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduğunu söyledi. Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti. Öte yandan Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 18 sivil yerleşime hava saldırıları düzenliyor.

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