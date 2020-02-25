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Ruhani: Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi

Cumhurbaşkanı , ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "davetsiz misafire" benzetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:43 ABONE OL

Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.

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Ruhani: Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi
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