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Son dakika: 'den flaş yaptırım kararı! 'a destek veren ülkelere yaptırım kararı alındı

, 'a yönelik yaptırımlarına devam ediyor. ABD yapılacak olan yaptırımların detaylarını açıkladı. Alınan yaptırım kararına göre İran'a destek olan 13 ülkeye de yaptırım olacak. Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti. Gelen son dakika gelişmesine göre yaptırım kararının detayları belli oldu

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 23:39 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 23:40 ABONE OL
Son dakika: ABD'den flaş yaptırım kararı! İran'a destek veren ülkelere yaptırım kararı alındı

ABD, İran'a destek veren ülkelere yaptırım kararı aldı. Alınan yaptırım kararını ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı.

13 ÜLKE VATANDAŞI VE FİRMAYA YAPTIRIM KARARI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı ülkelerin kişi ve firmalarına ABD tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırımın gerekçesi olarak İran'ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanmasını gösteren Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) karşı İran'ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı" dedi.

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Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti.

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Son dakika: ABD'den flaş yaptırım kararı! İran'a destek veren ülkelere yaptırım kararı alındı
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