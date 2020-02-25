Son Dakika Haberi: Koronavirüs belirtileri ilk defa canlı yayında görüldü! İranlı bakan yardımcısı corona virüsüne yakalandı

Türkiye'nin kara komşusu İran'da koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, Türkiye de olası bir virüs taşınmasını engellemek için sıkı önlemler alıyor. Kara, hava ve demir yolu ulaşımı tamamen kapatılırken, daha önce İran'a seyahat etmiş turistler de taramalardan geçiriliyor. İran son olarak, 15 kişinin öldüğünü bildirdi. Öte yandan, corona virüsü belirtileri ilk kez canlı yayında televizyonda görüldü. Ulusal televizyonda düzenlenen bir basın toplantısında, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Haririchi birkaç kez sert bir şekilde öksürdü. Toplantı boyunca terleyen bakan yardımcısı . Devlet medyasına göre kendisine daha sonra koronavirüs teşhisi kondu.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ BÖYLE GÖRÜLDÜ

İran'daki son koronavirüs vakaları hakkında konuşmak için hükümet sözcüsü Ali Rabiei'nin yanında duran bakan yardımcısının videosu:

Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı basın toplantısında böyle terlemişti! | Video

İran, Orta Doğu'daki en büyük koronavirüs salgını ile karşı karşıya ve Çin'den sonra en fazla ölüm bu ülkede gerçekleşti.