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... Hasan Koronavirüsü bakın neye benzetti! ’da ölü sayısı artıyor…

gelişmesi… Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan can almaya devam ediyor. Koronavirüsün bulaştığı bir ülke de . Ülkede virüs nedeniyle şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan ise ilginç bir açıklamada bulundu. Ruhani, koronavirüsü “davetsiz misafir”e benzetti.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:47 ABONE OL
SON DAKİKA... Hasan Ruhani Koronavirüsü bakın neye benzetti! İran’da ölü sayısı artıyor…

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan kornavirüsü ile mücadele için dünya adeta seferber oldu. Çaresi bulunamayan virüs nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Yarasa çorbasından çıktığı düşünülen virüs için aşı geliştirilmeye çalışılıyor. Son olarak İran'da virüs 14 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

RUHANİ'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Tahran ile ülkenin kuzeyi arasındaki otoyolun açılışında konuşan Ruhani, koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığına talimat verdiğini duyurdu ve halkın korkuya kapılmaması gerektiğini belirtti.

Ruhani'nin SON DAKİKA açıklamaları şu şekilde:

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SON DAKİKA... Hasan Ruhani Koronavirüsü bakın neye benzetti! İran’da ölü sayısı artıyor…
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