Son dakika: İran'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı...

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 80binden fazla kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise2 bin 699'a ulaştı.

İran'da ise virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamada, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ye yükseldiği duyuruldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA ise, İran'da sadece Kum kentinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 50'ye çıktığını iddia etti. İran Sağlık Bakanlığı ise haberlerin ardından rakamların tamamen yanlış olduğunu ve bu kişilerin böyle bir bilgiye erişimi olmadıklarını belirtti. Sözcü Kianoush Jahanpour bu iddiaların 'iğrenç ve tamamen dedikodudan ibaret' olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, İRAN SINIRINI KAPATMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

KORONAVİRÜS İKİ ÜLKEYE DAHA YAYILDI

Bugüne kadar Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Covid-19 tespit edildi. Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları ise Japonya'da 838, Güney Kore'de 763, İtalya'da 152, Singapur'da 89, İran'da 43, ABD'de 35, Tayland'da 35, Avustralya'da 23, Malezya'da 22, Vietnam'da 16, Almanya'da 16, İngiltere'de 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13, Fransa'da 12, Kanada'da 10, Hindistan'da ve Filipinler'de 3, Rusya'da ve İspanya'da 2, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İsveç, Finlandiy, Mısır, Lübnan ve İsrail'de 1 olarak açıklandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile virüsün bir ülkeye daha bulaştığını duyurdu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.