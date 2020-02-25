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Son dakika: 'yı vurdu! Koronavirüs kaosu...

'yı vurdu! 'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. Ülkelerin seyahat uyarısı yapmaya başladığı İtalya'da, tam bir kaos ve panik havası esiyor. İtalyanlar, alınan bu olağanüstü tedbirlerden dolayı gündelik hayatlarının olumsuz etkilenmesinden dolayı öfkeli.  Bu durumun daha iyi yönetilebileceğini savunanlardan, maskeyle seyahat eden Milanolu İtalyan öğrenci Alessia, “Bence çok fazla paniğe sevk ediyorlar bizi. Milano'da okulları, spor salonlarını, birçok dükkanı kapattılar. İnsanlar kendilerini evlere kapatmaya başladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.2.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:39 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Avrupa'yı vurdu! Koronavirüs kaosu...

'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. Ülkelerin seyahat uyarısı yapmaya başladığı İtalya'da, tam bir kaos ve panik havası esiyor.

İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü, 'da ise ilk ülke konumunda. Ülkede, ilk vakanın tespit edildiği geçen cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki 7 kişiden 2'sinin onkoloji birinin de diyaliz hastası olduğu belirtildi.

Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun merkezi Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu.

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Son dakika: Koronavirüs Avrupa'yı vurdu! Koronavirüs kaosu...
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